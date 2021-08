Covid-19: What you need to know about the current outbreak - translated into Samoan language

With more than half of New Zealand’s Covid-19 cases known to be Pasifika, health experts are calling on the community to be extra vigilant, get tested if they show symptoms and book in their vaccinations.

E sili atu ma le afa o tagata Niu Sila ua maua I le faama’I o le Koviti-19 o tagata Pasifika. O lea ua fautuaina ai e I latou o loo iai le tomai faapitoa faasoifua maloloina ia tagata Pasifika e faaeteete, faatino suesuega, afai ae alia’e ni auga ia vave faafesoota’I se avanoa mo le faatinoina o tui puipui o le koviti.

New Zealand’s current outbreak of the Delta variant has infected more than 100 people in Auckland and Wellington and created seven sub-clusters since a case was identified in Devonport on August 17.

I le pepesi ai o le Delta variant I Niu Sila I le taimi nei, ua aafia ai le silia ma le 100 tagata i Aukilani ma Ueligitone, ma fausia ai nisi o nofoaga se fitu (7) talu ona alia’e mai nisi ua maua i lea vairasi I Devonport i le aso 17 o Aokuso.

KEVIN STENT/Stuff Vanessa Masoe of the Porirua City Council was greeting people in their cars as they arrived at a drive-through Covid-19 vaccination clinic in Porirua, on Thursday morning.

The largest sub-cluster to date is from an event at the Assembly of God Church of Samoa in Māngere on August 15, before New Zealand went into lockdown.

O le tuufaatasiga aupito tele e oo mai i le aso, e mai i le Ekalesia Faalapotopotoga a le Atua Samoa, i Māgele i le aso 15 o Aokuso, a o lei amataina le vavao a Niu Sila.

Pacific health experts, such as Dr Collin Tukuitonga and Dr Api Talemaitonga, are calling on the Pasifika community to heed the lockdown advice – stay home, get tested if they were at an event or location of interest, or if you show any symptoms of Covid-19.

O I latou ua iai le tomai faapitoa faale-soifua maloloina o le Pasefika, e pei o Dr Collin Tukuitonga ma Dr Api Talemaitonga, o loo fautuaina le mamalu o tagata Pasifika ina ia usitaia fautuaga mo le vavao – nonofo i le fale, fai suesuega pe afai na e i ai i se faapotopotoga po o se nofoaga fai tele, pe afai fo’i ua maua i auga o le Koviti-19.

Tukuitonga said Pasifika and Māori were the most vulnerable to Covid-19 and the Delta variant because of their higher rate of underlying health conditions.

Na saunoa Dr Tukuitionga, o “ tagata Pasefika ma Māori o i latou ia e faigofie ona maua i le Koviti-19 ma le vairasi fou (Delta variant), e afua mai I le tulaga maualuga o faama’I eseese o loo maua ai.

“This is the real deal, it’s serious, it’s highly infectious and more effective than the original strain. One case can infect up to nine people, that nine can spread it to a further nine,” Tukuitonga said.

“O le mea moni lava, e sili atu ma ogaoga aafiaga ma le pepesi o lenei vairasi fou na’I lo le Koviti-19. A tasi se tagata e maua I le vairasi fou e mafai ona pepesi I isi tagata e toaiva,” E tusa ai ma le saunoaga a Dr Tukuitonga.

David White/Stuff Dr Collin Tukuitonga, associate professor of public health at the University of Auckland.

“The spread of the Delta variant is likely to be fast and rapid.”

“O le pepesi o lenei vairasi fou [Delta variant] e fai sina vave ma faatupulaia.”

Stuff has put together important information to keep you safe during this outbreak:

Ua tuufaatasia e le au faigaluega a le Stuff ni faamaumauga taua aua lou saogalemu a o feagai ai ma lenei faama’I pepesi o le Koviti-19 I lenei vaitau:

Stuff (Audio in Fijian) There are 10 ingredients in the Covid-19 vaccine. A microchip isn’t one of them.

New Zealand in alert level 4 / O Niu Sila o loo iai I le lapataiga 4

Aotearoa New Zealand is under a strict alert level 4 lockdown, with Auckland remaining at the highest level until at least August 31 and the rest of the country August 27.

O Aotearoa Niu Sila o loo i ai i le vavao o lapataiga 4, mo Aukilani o loo faamausaliina pea tulaga maualuga o le vavao seia aulia Aokuso 31, sei vagana ai le atunuu atoa o loo fuafua e tatala I le aso 27 o Aokuso.

These dates are under constant review.

O nei aso o le vavao o loo mataituina pea.

Abigail Dougherty/Stuff Members from the Assembly of God church in Māngere have set up a testing centre at the rugby league club.

Hundreds of locations of interest have been identified so far, a list can be found here. The growing list dates back to August 10.

E faitau selau nofoaga ua faailoa mai, e mafai ona maua iinei. O le lisi o nei nofoaga e faatupulaia talu mai i le aso 10 o Aokuso.

Everyone must stay at home, and in their own bubble. People can only leave home to shop for groceries, access necessary healthcare, get a Covid-19 test, get vaccinated, exercise in their local area, or go to work if they are an essential worker.

E tatau i tagata ona nonofo i o latou lava fale, ma le li’o o loo iai. E na o le pau le mafuaga e mafai ona tuua ai e tagata o latou fale, o le faatauga o mea taumafa, o nofoaga talafeagai o le soifua maloloina, faatinoga o suesuega o le Koviti-19, faia o ni tui puipui, faamalositino i o latou lotoifale, po o le faigaluega mo I latou o loo faatinoa galuega manaomia.

LAWRENCE SMITH/Stuff Downtown Auckland was deserted in the first day of a level 4 lockdown after a Delta Covid-19 case was found in the community.

Masks are mandatory for people over the age of 12 accessing essential services.

Ua faamalosia talifofoga mo tagata e I luga atu ma le 12 tausaga o loo faaaogaina auaunaga manaomia.

There is translated Covid-19 information available here, in Pacific languages such as Samoan, Tongan, Fijian and Gagana Tokelau.

O loo tuuina atu iinei ni faasalalauga taua i le Koviti-19, ua maea ona faaliliuina I gagana eseese a le Pasefika e pei o le gagana Samoa, faatoga, faafiti ma le faatoelau.

Testing / Suesuega Faatautaia o le Koviti-19

A full list of community testing centres can be found here. If you think you need a test, call Healthline first on 0800 358 5453. If you get tested, you must stay home until you have a negative test result.

O loo maua atu le lisi atoa o ofisa o loo faatautaia ai suesuega o le Koviti-19 iinei. Afai e te silafia o loo manaomia se suesuega, valaau muamua le numera o le Soifua Maloloina o le 0800 358 5453. Afai ua maea ona faatino sau suesuega o le Koviti-19, ua tatau ona e nofo i le fale seia maua mai le tali o lau suesuega pe le faamaonia.

JASON DORDAY/Stuff The Whānau Ora Community Clinic testing centre on 25 Druces Rd, Manukau, in south Auckland.

If you’ve been at a location of interest during the specified times, you must self-isolate and call Healthline on what to do next.

Afai na e asia se nofoaga faitele I se taimi patino, e tatau ona e faanofo esea ma valaau le numera o le Soifua Maloloina mo nisi gaioiga talafeagai.

Tests are free, regardless of your citizenship, immigration status, nationality or medical insurance. You only need to supply contact details to get a test.

O loo faia fua suesuega o le Koviti-19, e leai ma se totogi, po o le a lava le tulaga nofo mau o loo e iai I totonu o Niu Sila, po o lau insiua faasoifua maloloina. Pau lava le tulaga e manaomia o le tuuina mai o au faamaumauga e fesootai atu ai o emo le faatinoga o lau suesuega.

A National Health Index (NHI) number is good to have but not crucial.

E lelei pe a iai sau numera faasoifua maloloina (NHI) ae a e leai, e leai se afaina.

Vaccinations / Tui Puipuia

The vaccination programme looks slightly different during lockdown, with physical distancing restrictions, but people can book their vaccination here.

O le polokalame o tui puipui e iai sina eseesega laititi i taimi o le vavao, faatasi ai ma tapulaa faatulagaina I va o tagata, ae e mafai foi ona faatonu sau tui puipui iinei.

Diederik van Heyningen/Lightworkx Photography Suli Tuitaupe, centre, is a practice nurse at Eastcare Health in Aranui and is the team leader at Tangata Atumotu Trust, which has offered health services to Christchurch's Pasifika community for 21 years. This image was taken shortly before the first lockdown. (File photo)

Pacific centres such as the Ōtara and Westgate clinics often accept walk-ins, but call ahead first, and take your family to get vaccinated too, if you’re in the same bubble.

O ofisa autu o le Pasefika e pei o falemai laiti i Ōtara ma Westgate o loo taliaina soo se tasi, ae

valaau muamua, ma ave lou aiga e fai foi latou tui puipuia, pe afai o lo outou nonofo faatasi/li’o e tasi.

There is a Covid-19 vaccination health line specifically for Pacific people on 0800 21 12 21.

O le numera 0800 21 21 21 o loo fapitoa mo tagata Pasifika o loo fia maua ni faamatalaga poo le faatonuina o ni tui puipui o le Koviti-19.

Information about the Covid-19 vaccine and its safety is available through Stuff and the Ministry of Pacific People, which are translated into Pacific languages.

O faamatalaga ma faamaumauga e uiga i le tui o le Koviti-19 ma lona saogalemu o loo maua atu I le Stuff ma le Matagaluega o Tagata Pasifika, ua maea foi ona faaliliuina i gagana eseese a le Pasefika.

Stay informed / Ia Nofo Silafia

The Ministry of Pacific People is constantly hosting Fono and Talanoa online video meetings, hosted by Pacific experts who answer questions about the current outbreak. You can find more information here.

O loo faatino pea fonotaga ma faatalatalanoaga i upega tafa’iilagi e le Matagaluega o Tagata Pasifika ma tagata Pasifika ua iai le tomai faapitoa e tali atu I fesili e uiga I lenei faama’I pepesi o le Koviti-19. E mafai ona maua atu nisi faamatalaga ma faamaumauga iinei.

RYAN ANDERSON/Stuff Minister for Pacific Peoples, Aupito William Sio at his local office in Māngere's town centre.

Minister Aupito William Sio said now more than ever Pacific people need to get serious about the Covid-19 virus.

Na saunoa le Minisita, le Afioga ia Aupito William Sio, e leai lava seisi taimi ua tatau nei loa ona faatauaina e tagata Pasefika le aafiaga ogaoga o le vairasi o le Koviti-19.

“We can’t be slow about this,” Sio said.

“E le tatau ona tatou gaioi lemu i lenei mea.

“We need to plan to approach this as a family, from that perspective. If you had any doubts before about this virus or the vaccine, we only need to look to our neighbours in Fiji and Australia of how serious this is.

“E tatau ona tatou fuafua le faatinoga o lea tulaga e pei o se au aiga e tasi. Afai na iai ni ou masalosaloga muamua e uiga i lenei vairasi po o le tui puipui, se’I tatou taga’I I aafiaga ogaoga ua oo iai a tatou tuaoi e pei o Fiti ma Ausetalia.

“The strategy is quick and fast in response to this, but everyone needs to play their part in making determined and deliberate plans to get your families vaccinated.”

“O le fuafuaga taula’I, o le vave ona tali atu i lenei faama’i, ae manaomia le faatino o le pitolaau a le tagata lava ia, ina ia mautinoa o loo iai fuafuaga maumaututu mo lou aiga ina ia faia ni tui puipui o le Koviti-19”.