Rugby World Cup 2023: The 33-man squads for every team in France

The 33-strong All Blacks squad named to travel to France for the 2023 Rugby World Cup.

The 10th edition of the men’s Rugby World Cup runs from September 9 to October 29 (NZ time).

There are 20 teams split into four pools of five in France.

South Africa are the reigning champions after beating England in the 2019 final to win their third world title in Japan.

KERRY MARSHALL/PHOTOSPORT The All Blacks’ squad was announced in Napier in August.

Each team has named 33-man squads for the tournament which you can see below.

Pool A

Forwards: Ethan de Groot, Tyrel Lomax, Nepo Laulala, Fletcher Newell, Ofa Tu’ungafasi, Tamaiti Williams, Dane Coles, Samisoni Taukei’aho, Codie Taylor, Scott Barrett, Brodie Retallick, Tupou Vaa’i, Samuel Whitelock, Sam Cane (capt), Shannon Frizell, Luke Jacobson, Dalton Papalii, Ardie Savea.

Backs: Finlay Christie, Cam Roigard, Aaron Smith, Beauden Barrett, Damian McKenzie, Richie Mo’unga, Jordie Barrett, David Havili, Rieko Ioane, Anton Lienert-Brown, Caleb Clarke, Leicester Fainga’anuku, Will Jordan, Emoni Narawa, Mark Telea.

Coach: Ian Foster

France

Forwards: Dorian Aldegheri, Gregory Alldritt, Uini Atonio, Cyril Baille, Paul Boudehent, Pierre Bourgarit, Francois Cros, Sipili Falatea, Thibaud Flament, Jean-Baptiste Gros, Anthony Jelonch, Sekou Macalou, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Charles Ollivon, Romain Taofifenua, Reda Wardi, Paul Willemse, Cameron Woki.

Backs: Louis Bielle-Biarrey, Baptiste Couilloud, Jonathan Danty, Antoine Dupont (capt), Gael Fickou, Antoine Hastoy, Matthieu Jalibert, Melvyn Jaminet, Maxime Lucu, Yoram Moefana, Damian Penaud, Thomas Ramos, Gabin Villiere, Arthur Vincent.

Coach: Fabien Galthié

David Rogers/Getty Images Antoine Dupont will captain France as they host the World Cup.

Italy

Forwards: Pietro Ceccarelli, Simone Ferrari, Danilo Fischetti, Ivan Nemer, Marco Riccioni, Federico Zani, Luca Bigi, Hame Faiva, Giacomo Nicotera, Niccolò Cannone, Dino Lamb, Federico Ruzza, David Sisi, Lorenzo Cannone, Toa Halafihi, Michele Lamaro (capt), Sebastian Negri, Giovanni Pettinelli, Manuel Zuliani.

Backs: Alessandro Fusco, Alessandro Garbisi, Martin Page-Relo, Stephen Varney, Tommaso Allan, Giacomo Da Re, Paolo Garbisi, Juan Ignacio Brex, Luca Morisi, Pierre Bruno, Ange Capuozzo, Monty Ioane, Paolo Odogwu, Lorenzo Pani.

Coach: Kieran Crowley

Uruguay

Forwards: Mateo Sanguinetti, Matías Benitez, Facundo Gattas, Germán Kessler, Guillermo Pujadas, Ignacio Péculo, Diego Arbelo, Reinaldo Piussi, Ignacio Dotti, Manuel Leindekar, Felipe Aliaga, Manuel Ardao, Santiago Civetta, Manuel Diana, Lucas Bianchi, Carlos Deus, Juan Manuel Rodriguez, Eric Dos Santos.

Backs: Santiago Arata, Santiago Alvarez, Agustín Ormaechea, Felipe Etcheverry, Felipe Berchesi, Andres Vilaseca (capt), Nicolas Freitas, Felipe Arcos Perez, Tomás Inciarte, Gastón Mieres, Baltazar Amaya, Juan Manuel Alonso, Rodrigo Silva, Bautista Basso, Ignacio Facciolo.

Coach: Esteban Meneses

Namibia

Forwards: Jason Benade, Aranos Coetzee, Desiderius Sethie, Louis van der Westhuizen, Torsten van Jaarsveld, Casper Viviers, Tiaan de Klerk, Richard Hardwick, Adriaan Ludick, Johan Retief, Mahepisa Tjeriko, Tjiuee Uanivi, Max Katjijeko, Prince Gaoseb, PJ van Lill, Wian Conradie, Adriaan Booysen.

Backs: Damian Stevens, Oela Blaauw, Jacques Theron, Cliven Loubser, Tiaan Swanepoel, Andre van der Berg, Johan Deysel (capt), JC Greyling, Danco Burger, Le Roux Malan, Alcino Isaacs, Gerswin Mouton, Chad Plato, Divan Rossouw.

Coach: Allister Coetzee

TWO TO BE ADDED

Pool B

Forwards: Steven Kitshoff, Vincent Koch, Frans Malherbe, Ox Nche, Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi, Malcolm Marx, Eben Etzebeth, Jean Kleyn, Marvin Orie, RG Snyman, Pieter-Steph du Toit, Siya Kolisi (capt), Kwagga Smith, Marco van Staden, Duane Vermeulen, Jasper Wiese, Deon Fourie, Franco Mostert.

Backs: Faf de Klerk, Jaden Hendrikse, Cobus Reinach, Grant Williams, Manie Libbok, Damian Willemse, Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel, Kurt-Lee Arendse, Cheslin Kolbe, Willie le Roux, Makazole Mapimpi, Canan Moodie.

Coach: Jacques Nienaber

Cameron Spencer/Getty Images Siya Kolisi, centre, lifting the Webb Ellis trophy after South Africa’s success in Japan in 2019.

Forwards: Ryan Baird, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Conan, Caelan Doris, Tadhg Furlong, Iain Henderson, Rob Herring, Ronan Kelleher, Dave Kilcoyne, Jeremy Loughman, Joe McCarthy, Peter O’Mahony, Tom O’Toole, Andrew Porter, James Ryan, Dan Sheehan, Josh van der Flier.

Backs: Bundee Aki, Ross Byrne, Craig Casey, Jack Crowley, Keith Earls, Jamison Gibson-Park, Mack Hansen, Robbie Henshaw, Hugo Keenan, James Lowe, Stuart McCloskey, Conor Murray, Jimmy O’Brien, Garry Ringrose, Johnny Sexton (capt).

Coach: Andy Farrell

Scotland

Forwards: Jamie Bhatti, Zander Fagerson, WP Nel, Pierre Schoeman, Javan Sebastian, Rory Sutherland, Ewan Ashman, Dave Cherry, George Turner, Scott Cummings, Grant Gilchrist, Richie Gray, Sam Skinner, Luke Crosbie, Rory Darge, Jack Dempsey, Matt Fagerson, Jamie Ritchie (capt), Hamish Watson.

Backs: George Horne, Ali Price, Ben White, Ben Healy, Finn Russell, Chris Harris, Huw Jones, Cameron Redpath, Sione Tuipulotu, Darcy Graham, Blair Kinghorn, Ollie Smith, Kyle Steyn, Duhan van der Merwe.

Coach: Gregor Townsend

Forwards: Sosefo Apikotoa, Adam Coleman, Vaea Fifita, Siegfried Fisi’ihoi, Feao Fotuaika, Solomone Funaki, Tanginoa Halaifonua, Sione Havili Talitui, Tau Kolomatangi, Paula Latu, Samiuela Lousi, Sitiveni Mafi, Siua Maile, Samiuela Moli, Paula Ngauamo, Semisi Paea, Ben Tameifuna, Sione Vailanu.

Backs: Pita Ahki, Malakai Fekitoa, William Havili, Fine Inisi, Solomone Kata, Otumaka Mausia, George Moala, Manu Paea, Charles Piutau, Augustine Pulu, Sonatane Takulua (capt), Kyren Taumoefolau, Afusipa Taumoepeau, Anzelo Tuitavuki.

Coach: Toutai Kefu

ONE TO BE ADDED

Rory O'Sullivan/Stuff Charles Piutau is one of five former All Blacks in Tonga’s squad.

Romania

Forwards: Alexandru Savin, Gheorghe Gajion, Thomas Crețu, Alexandru Gordaș, Costel Burțilă, Iulian Harțig, Ovidiu Cojocaru, Robert Irimescu, Florin Bărdașu, Adrian Motoc, Marius Iftimiciuc, Ștefan Iancu, Cristi Chirica (capt), Andre Gorin, Vlad Neculau, Dragoș Ser, Cristi Boboc, Florian Roșu, Damian Strătilă.

Backs: Gabriel Rupanu, Florin Surugiu, Alin Conache, Gabriel Pop, Lama Sioeli, Tudor Boldor, Nicolas Onuțu, Marius Simionescu, Tangimana Fonovai, Taylor Gontineac, Jason Tomane, Tevita Manumua, Hinckley Vaovasa, Taliauli Sikuea.

Coach: Eugen Apjok

Pool C

Forwards: Taine Basham, Adam Beard, Elliot Dee, Corey Domachowski, Ryan Elias, Taulupe Faletau, Tomas Francis, Dafydd Jenkins, Dewi Lake (co-capt), Dylan Lewis, Dan Lydiate, Jac Morgan (co-capt), Tommy Reffell, Will Rowlands, Nicky Smith, Gareth Thomas, Henry Thomas, Christ Tshiunza, Aaron Wainwright.

Backs: Josh Adams, Gareth Anscombe, Dan Biggar, Sam Costelow, Gareth Davies, Rio Dyer, Mason Grady, Leigh Halfpenny, George North, Louis Rees-Zammit, Nick Tompkins, Johnny Williams, Liam Williams, Tomos Williams.

Coach: Warren Gatland

Forwards: Angus Bell, Pone Fa'amausili, Zane Nonggorr, Blake Schoupp, James Slipper, Taniela Tupou, Matt Faessler, David Porecki, Jordan Uelese, Richie Arnold, Nick Frost, Matt Philip, Will Skelton (capt), Langi Gleeson, Tom Hooper, Rob Leota, Fraser McReight, Rob Valetini.

Backs: Issak Fines-Leleiwasa, Tate McDermott (vc), Nic White, Carter Gordon, Lalakai Foketi, Samu Kerevi, Izaia Perese, Jordan Petaia, Max Jorgensen, Andrew Kellaway, Marika Koroibete, Mark Nawaqanitawase, Suliasi Vunivalu, Ben Donaldson, Josh Kemeny.

Coach: Eddie Jones

Shaun Botterill/Getty Images Eddie Jones lost the 2019 World Cup final as England coach. He is back with Australia.

Forwards: Eroni Mawi, Peni Ravai, Jone Koroiduadua, Mesake Doge, Luke Tagi, Samu Tawake, Tevita Ikanivere, Sam Matavesi, Zuriel Togiatama, Isoa Nasilasila, Temo Mayanavanua, Te Ahiwaru Cirikidaveta, Albert Tuisue, Lekima Tagitagivalu, Levani Botia, Vilive Miramira, Meli Derenalagi, Viliame Mata.

Backs: Frank Lomani, Peni Matawalu, Simione Kuruvoli, Caleb Muntz, Teti Tela, Josua Tuisova, Semi Radradra, Waisea Nayacalevu (capt), Iosefo Masi, Selesitino Ravutaumada, Vinaya Habosi, Jiuta Wainiqolo, Kalaveti Ravouvou, Sireli Maqala, Ilaisa Droasese.

Coach: Simon Raiwalui

Georgia

Forwards: Mikheil Nariashvili, Guram Gogichashvili, Nika Abuladze, Shalva Mamukashvili, Luka Nioradze, Tengiz Zamtaradze, Beka Gigashvili, Luka Japaridze, Guram Papidze, Lasha Jaiani, Konstantine Mikautadze, Nodar Cheishvili, Vladimer Chachanidze, Beka Saginadze, Mikheil Gachechiladze, Luka Ivanishvili, Beka Gorgadze, Giorgi Tsutskiridze, Tornike Jalagonia.

Backs: Gela Aprasidze, Vasil Lobzhanidze, Tengiz Peranidze, Tedo Abzhandadze, Luka Matkava, Demur Tapladze, Aleksandre Todua, Merab Sharikadze (capt), Tornike Kakhoidze, Modebadze Mirian, Akaki Tabutsadze, Davit Niniashvili, Lasha Khmaladze, Giorgi Kveseladze.

Coach: Levan Maisashvili

Portugal

Forwards: António Machado Santos, David Costa, Diogo Hasse Ferreira, Francisco Fernandes, Francisco Bruno, Anthony Alves, Duarte Diniz, Lionel Campergue, Mike Tadjer, Duarte Torgal, José Madeira, José Maria Rebelo Andrade, Steevy Cerqueira, Martim Belo, Nicolas Martins, Rafael Simões, João Granate, Thibault de Freitas, David Wallis.

Backs: João Belo, Pedro Lucas, Samuel Marques, Jerónimo Portela, Joris Moura, José Lima, Tomás Appleton (capt), Pedro Bettencourt, Rodrigo Marta, Vincent Pinto, Manuel Cardoso Pinto, Raffaelle Storti, Nuno Sousa Guedes, Simão Bento.

Coach: Patrice Lagisquet

Pool D

Forwards: Ollie Chessum, Dan Cole, Tom Curry, Theo Dan, Ben Earl, Ellis Genge, Jamie George, Maro Itoje, Courtney Lawes, Lewis Ludlam, Joe Marler, George Martin, David Ribbans, Bevan Rodd, Kyle Sinckler, Will Stuart, Billy Vunipola, Jack Walker, Jack Willis.

Backs: Henry Arundell, Alex Mitchell, Danny Care, Elliot Daly, Owen Farrell (capt), George Ford, Ollie Lawrence, Max Malins, Joe Marchant, Marcus Smith, Freddie Steward, Manu Tuilagi, Jonny May, Ben Youngs.

Coach: Steve Borthwick

Japan

Forwards: Keita Inagaki, Craig Millar, Sione Halasili, Jiwon Gu, Shinnosuke Kakinaga, Asaeli Ai Valu, Shota Horie, Atsushi Sakate, Kosuke Horikoshi, Amanaki Saumaki, Warner Dearns, Jack Cornelsen, Amato Fakatava, Ben Gunter, Kanji Shimokawa, Kazuki Himeno (capt), Shota Fukui, Pieter Labuschagne, Michael Leitch.

Backs: Naoto Saito, Yutaka Nagare, Kenta Fukuda, Jumpei Ogura, Seungsin Lee, Rikiya Matsuda, Tomoki Osada, Ryoto Nakamura, Dylan Riley, Jone Naikabula, Siosaia Fifita, Semisi Masirewa, Lomano Lava Lemeki, Kotaro Matsushima.

Coach: Jamie Joseph

Clive Rose/Getty Images Japan coach Jamie Joseph applied for the All Blacks job but will return to a role with the Highlanders in 2024.

Argentina

Forwards: Nahuel Tetaz Chaparro, Francisco Gomez Kodela, Joel Sclavi, Thomas Gallo, Eduardo Bello, Julian Montoya (capt), Agustin Creevy, Ignacio Ruiz, Matias Alemanno, Tomas Lavanini, Guido Petti, Facundo Isa, Pablo Matera, Juan Martin Gonzalez, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Rodrigo Bruni, Pedro Rubiolo.

Backs: Gonzalo Bertranou, Lautaro Bazan Velez, Tomas Cubelli, Santiago Carreras, Nicolas Sanchez, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Jeronimo de la Fuente, Matias Moroni, Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallia, Mateo Carreras, Juan Imhoff, Rodrigo Isgro, Martin Bogado.

Coach: Michael Cheika

Samoa

Forwards: Fritz Lee, So'otala Fa'aso'o, Jordan Taufua, Alamanda Motuga, Miracle Fai'ilagi, Steven Luatua, Taleni Seu, Chris Vui (co-capt), Sam Slade, Theo McFarland, Brian Alainu'uese, Charlie Faumuina, Paul Alo-Emile, Michael Alaalatoa (co-capt), Jordan Lay, Seilala Lam, Sama Malolo, Luteru Tolai.

Backs: Neria Foma'i, Alai D'Angelo Leuila, Nigel Ah Wong, Ben Lam, Ed Fidow, Tumua Manu, Danny Toala, Ulupano Junior Seuteni, Duncan Paia'aua, Lima Sopoaga, Christian Leali'ifano, Jonathan Taumateine, Ereatara Enari, Melani Matavao.

Coach: Seilala Mapusua

Lawrence Smith/Stuff Former All Black Lima Sopoaga has been selected in Samoa’s squad.

Chile

Forwards: Javier Carrasco, Salvador Lues, Matías Dittus, Iñaki Gurruchaga, Esteban Inostroza, Augusto Bohme, Tomás Dussaillant, Diego Escobar, Javier Eissmann, Pablo Huete, Santiago Pedrero, Augusto Sarmiento, Alfonso Escobar, Raimundo Martínez, Clemente Saavedra, Martín Sigren (capt), Ignacio Silva.

Backs: Lukas Carvallo, Marcelo Torrealba, Benjamín Videla, Rodrigo Fernández, Santiago Videla, Pablo Casas, Matías Garafulic, José Ignacio Larenas, Domingo Saavedra, Franco Velarde, Nicolás Garafulic, Iñaki Ayarza, Francisco Urroz.

Coach: Pablo Lemoine

THREE TO BE ADDED