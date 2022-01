Taranaki’s bowls carnival is back on, but Covid impact continues

Rain was a concern at last year’s event, with Ian Andrews, a greenkeeper at Paratutu Bowling Club and President of Bowls Taranaki, busy clearing the rain the day before the competition began. (File photo)

Taranaki’s bowls carnival is back on.

While that is down slightly – there were 164 sides last year – organisers were not too concerned.

“Covid-19 continues to have an impact,” Bowls Taranaki president, Ian Andrews, said.

“It has denied our Australian friends the opportunity to compete for the second-straight year.”

Further, with Taranaki hosting the Dominion fours and mixed pairs from late February, some have opted for that event instead.

“But certainly some are coming for both, such as the great Gary Lawson,” Andrews enthused.

Simon O'Connor/Stuff John Gray bowls for Fitzroy at Paritutu Bowling Club. (file photo)

Teams play two games of 25 ends each day. The first four days see sides play eight games and those winning six or more qualify for post section, which starts on Friday.

The final is scheduled for the afternoon of Sunday, January 23.

The women’s Open fours commences on Tuesday, January 25, with the final set down for January 30.

Teams competing in the 2022 Taranaki men’s Open fours:

AUCKLAND

BLOCKHOUSE BAY

T. Holdsworth, D. McNamara, J. Geaney, D. Geaney (section 4)

EAST TAMAKI

S. Brooking, L. Ferregal, M. Dickson, M. Wright (7)

ELLERSLIE

J. Whitelaw, J. Carruthers, T. Turua, D. Delany (11), U. Fusimalohi, S. Toloke, T. Heimuli, N. Clark (5)

EPSOM

A. McMillan, R. Sutton, K. Chaplin, K. McDermott (2), T. Marumaru, P. Taylor, J. Amadia, W. Catchpole (12)

GLENDOWIE

M. Armstrong, T. Morris, P. Wagner, D. Nightingale (3)

MOUNT ALBERT

G. Moffitt, P. Blick, C. Boyle, M. Feek (1)

PT CHEVALIER

D. Motu, L. Hill, R. Gregory, B. Dix (9), H. Davis, P. Stanaway, C. Williams, A. Takarua (8)

ROYAL OAK

S. Bicknell, G. Newton, N. Hill, M. Bradshaw (6)

BAY OF PLENTY

KAWERAU

K. Walker, B. Dixon, K. Dowie, J. Dowie (2)

KATIKATI

G. Heward, W. Johnson, I. Baker, B. Johnstone (9)

MT MAUNGANUI

A. Webb, P. Gallagher, P. Jones, I. Newland (5), N. Arlidge, T. Arlidge, F. Aldridge, P. Anderson (11)

OMOKOROA

S. Osborne, C. MacKenzie, B. Murphy, G. Russek (1)

TAURANGA

L. Tasker, J. O’Shea, S. Hughes, D. Dickison (7)

TAURANGA SOUTH

N. Daysh, P. Holman, E. Pattillo, M. Oldfield (4)

TE PUKE

M. Gibbons, J. Riley, P. Morgan G. Ricketts (12), W. Place, B. McCallum, N. Wilson, B. Martelletti (6)

CANTERBURY

PARKLANDS

S. Lapslie, P. Nutsford, C. Carter, A. Bowden (7)

CENTRAL OTAGO

BANNOCKBURN

A. Rickard, R. Chamberlain, H. Andrews, K. Parker (3)

COUNTIES MANUKAU

PUKEKOHE COSMOPOLITAN

M. Wass, F. Lim, M. Cavanagh, S. Pennell (3)

FAR NORTH

FAR NORTH RSA

T. Smith, G. Pelling, A. Thorn, B. Allison (3), R. Hockley, D. Lilly, A. Bright, M. Doak (4)

OPONONI

D. Holmes, N. Tanitara, D. Amosa, T. Campbell (7), M. Nasey, R. Naera, M. Solomon, E. Hau (8), J. Murray, P Adams, J. Keshore, T. Pattison (10)

HAWKES BAY

BAY VIEW

W. McCarthy, W. Parker, P. Bryant, J. Johanson (7)

KIA TOA

K. Bayliss, T. Lomas, E. Chilton, D. Hopkins (8)

OMARUNUI

M. Williams, C. Cockrane, J. Cornish, C. Marshall (9), T. Murtha, K. Robson, A. Jones, B. Godber (4), P. Shea, M. Brown, D. Tod, B. Smoothy (10), W. Ryan, Z. Rio Da Silva, B. Bucham, R. Scott (2), B. Garrett, B. Fouhy, J. Leckner, J. Kearns (1)

KAPITI

CENTRAL LEVIN

P. Brown, G. Curtis, R. McLean, R. Hudson (11)

LEVIN

G. Williams, P. Gardner, B. Cooper, B. Clelland (12)

PAEKAKARIKI

P. Bovey, T. Kortergast, N. Bovey, G. Bovey (3)

PARAPARAUMU BEACH

R. Graham, J. Kerkvliet, M. Yaxley, M. Wood (5)

WAITARERE BEACH

J. Thorpe, R. Athersuch, C. Gardner, J. Michael (10)

MANAWATU

HIMATANGI BEACH

R. Teaz, D. Cootes, B. Pinker, R. Puklowski (6)

NORTH END

W. Sellars, G. Oldridge, G. Taylor, B. Harris (2), D. Duffy, S. Leighton, D. McKee, C. Norris (8), G. Fryer, E. McKegg, P. Edwards, J. Hawe (11)

PALMERSTON NORTH

B. Looker, E. Cairncross, I. Monaghan, B. Little (5), C. Cherri, S. McDonald, T. Mossop, R. Thomson (9)

TAKARO

F. Christian, N. Durden, A. Burton, B. Mason (1), P. Gausel, S. Toms, G. Pratt, M. Noble (4)

MARLBOROUGH

RENWICK

K. Greenwood, L. Quek, P. Matheson, M. Symes (12)

RIVERSIDE

C. MacDonell, L. Gallop, M. Melhopt, S. Prasad (7)

NELSON

MOTUEKA

R. Inglis, C. Fickling, K. Dowie, K. Bishop (6)

NORTH HARBOUR

BIRKENHEAD

D. Payne, E. Thomas, P. Nathan, C. Nathan (12)

MAIRANGI BAY

B. Darlington, P. Chisholm, B. McCrystal, L. Wech (3), J. Valentine, B. Rogers, K. Cameron, I. Coombe (11)

RIVERHEAD

S. Gordon, G. Collins, M. Neilsen, P. Young (10), G. Coates, B. Catton, J. Tobin, J. Corric (4)

TAKAPUNA

G. Nisbett, M. Benton, T. Shaw, S. Poppleton (2), P. Aitken, J. Belcher, S. Hoeft, J. Brosnan (6), M. O’Connor, J. Aufai, M. Cameron, G. Banks (10)

NORTHLAND

WHANGAREI

G. Fraser, G. Lyddiard, T. Reader, S. Smith (7), C. Van Haaften, C. Van Haaften, D. Hood, D. Hood (10)

THAMES VALLEY

COROMANDEL

K. Sprott, G. Goss, D. Goodall, C. Gawith (5)

MERCURY BAY

D. Bates, M. Burgess, C. Demler, S. O’Hara (3)

WAIKATO

CLAUDELANDS

D. Campbell, K. Quinton, T. Frankland, B. Barwood (5)

FRANKTON JUNCTION

K. Horrack, J. Turley, N. Reid, B. Osmond (11), R. Watt, B. Wilcox, G. Robinson, A. Bowler (2)

HILLCREST

G. Stow, P. Pickering, T. Gray, M. Jones (4), E. Knox, G. Cotter, D. Selby, S. Liddington (6), G. Lambly, M. Parker, N. Clarke, M. Moore (8)

HINUERA

B. Settle, B. Brill, B. Milne, K. Smith (1)

REWA

D. McNeil, T. James, M. Hooper, E. Hope (9)

TE KUITI

M. Tulip, K. Higgins, P. Lange, C. Young (12)

WHANGANUI

ARAMOHO

R. Wilson, R. Hutchinson, K. Slight, P. Belliss (9), L. Hunt, J. Kane, R. Terrey, P. Carey (10), K. Schultz, G. Mitchell, J. Belliss, K. Coombe (1)

WANGANUI

R. Le Quesne, L. Palmer, G. Young, S. Goater (5), A. Hanna, M. O’Leary, A. Dickson, R. Park (2)

WANGANUI EAST

C. Field, R. Neilson, J. McCall, G. Petersen (8), W. Pinker, G. Lynne, L. Bourne, C. Pinker (4)

WELLINGTON

HUTT

B. Woodhouse, D. McMurray, B. Jackson, J. Carter (6)

JOHNSONVILLE

D. Carr, K. Alexander, M. Bayliss, G. Evans (7), K. Walsh, I. Franklin, N. MacGibbon, N. Nehemia (4), A. Cronin, B. Cleaver, D. Williams, T. Osment (9)

MASSEY AVE

J. McIllroy, W. Hensen, P. Freeman, T. Murfitt (1)

MIRAMAR

D. Allen, G. O’Conner, D. Shedlock, C. Northcott (2)

NAENAE

B. Brunenberg, J. Gray, B. Miller, A. Ferrari (1), G. Parker, A. Dixon, M. Bridgeland, T. Stoker (5), R. Yemm, P. Ballinger, L. Newman, R. Thorn (6)

SILVERSTEAM

P. Smith, A. Wall, M. Finlay, A. Rennie (8)

STOKES VALLEY

R. Cook, J. Brien, S. Brien, C. Hope (3), R. Bird, A. Curtain, L. Pascoe, G. Lawson (10)

TAWA

T. Tumoana, G. Williams, G. McLeod, P. Hassall (3), B. Clarke, T. Rayner, S. Johnson, V. Prasad (5)

UPPER HUTT

G. May, D. Henshaw, I. Barr, G. Bannatyne (11), W. Smiler, D. Hewitt, S. Crowhurst, A. Child (12)

VICTORIA

G. Wakefield, R. Leitch, M. Carroll, R. Martin (2)

TARANAKI TEAMS

FITZROY

E. Jones, A. White, R. Gadsby, C. Christie (2), N. Nodder, D. Toon, D. West, N. Goldsworthy (12), J. Blyde, R. Spranger, A. Mora, P. Berge (4), K. Seaver, W. Manning, R. Ranford, W. Johnston (10), J. Hazard, G. Dougherty, D. Brophy, K. Sargent (9), A. McQuoid, S. Rowe, W. Harris, S. Rubick (11)

HĀWERA PARK

D. Pulman, G. Mudgway, A. Lloyd, K. Pollard (5), L. Dobson, S. Cullinan, T. Symes, F. Pollock (7), J. Dunlop, G. Crawshaw, B. Eccleshall, W. Hart (1), S. Prinsloo, A. Hunt, M. Dudley, P. Clegg (3)

INGLEWOOD

E. Foreman, W. Parker, A. Paul, R. Hiroti (6), E. Sheather, R. Small, N. Earley, N. West (1), K. Koch, L. Spick, M. Dalton, P. Howell (3), S. Sabine, B. O’Sullivan, D. O’Sullivan, G. O’Sullivan (8), C. Gyde, K. Gyde, B. Gyde, D. Gyde (12), C. Haw, B. Fleming, D. Chisnall, D. Stachurski (10)

LEPPERTON

R. Muir, E. Ward, M. Coleman, G. Oliver (5)

MANAIA

D. Fowell, R. Clark, L. Laing, R. Clark (12)

NEW PLYMOUTH

S. Watkins, G. Nicholas, G. Rankine, M. Marinovich (7), M. Mathews, G. Brown, J. Peel, B. Foley (6), T. Fieldes, M. Perrett, N. Newton, N. Probyn (1), P. Robertson, I. Weir, W. Bellringer, B. Robertson (9), L. Hori, J. Healey, N. Katae, W. Te Huki (3)

OAKURA

J. Priest, W. Robinson, K. Smith, A. Collins (2), B. Anderson, K. Fleming, B. Jackson, A. Bridgeman (9), C. Murray, P. Radich, P. Walklin, S. Muller (8)

OKATO

D. Read, C. Horo, J. Quay, P. Charteris (11), M. Grogan, M. Manson, D. McEldowney, A. Schrader (1), W. Niwa, P. Megaw, K. Kape, B. Peacock (5), J. Connell, J. Brophy, B. Brophy, N. Goodin (4)

OPUNAKE

K. Ratahi, H. Davy, L. Davis, R. Woods (2)

PARITUTU

K. Archer, B. Read, M. Walsh, A. Batley (12), J. Kennel, S. Taylor, J. Finnigan, J. Carter (11), E. Betts, J. Cottam, K. Gledhill, S. Cottam (2), P. Drought, L. Drought, K. Crawford, G. Crawford (3), N. Watson, D. Leighton, R. Coutts, G. Crow (6), D. Christensen, J. Zittersteijn, R. Hassall, D. Goodin (5), M. Baldwin, K. Sellers, A. Zittersteijn, H. Kape (4)

PIHAMA

G. Norgate, M. Connell, G. Mills, T. Mullin (8)

RAHOTU

A. Lowry, G. Lowry, D. Lowry, I. Lowry (10)

STRATFORD-AVON

J. Sextus, M. Sherning, D. McEwen, B. Pearce (8), D. Matthews, C. Smith, I. Van Pelt, C. Hall (6), G. Kelly, J. Walker, K. Sullivan, B. Needham (7)

TOWER HĀWERA

G. Baxter, G. Pease, J. Gray, R. Hardy (10), B. Ranford, K. Ranford, J. Ranford, P. Ranford (2), M. Kuklinski, J. Roberts, K. O’Neill, S. Roberts (7), K. Hills, B. Anderson, G. Anderson, M. Anderson (1), M. Hawken, B. Hawken, B. Allen, B. Phillips (6)

VOGELTOWN

I. Kiss, C. MacLean, G. Russ, P. Clark (3), L. Dombroski, L. Frederick, D. Behrent, G. Markie (7)

WAIMEA

K. Stachurski, D. Winter, T. Poutu, D. Gladding (9), M. Thompson, S. Kennedy, F. McDonald, C. Nutt (6)

WAITARA

M. Heibner, B. Rona, J. Haupapa, B. Crawford (4), T. Zimmerman, R. Clare, C. Christiansen, K. Kenny (10), J. Strong, B. Jane, B. Pepperell, J. Niwa (7), J. Jane, G. McAuley, J. Ape-esera, C. Rona (11)

WEST END

A. McKay, J. Rowe, D. Osborne, K. Bishop (4), J. D. Linn, D. Wilson, S. Walker, C. De Faria (11), S. Temperton, N. Candy, B. Candy, J. Garrud (12), N. Broughton, L. Murfitt, P. Darbyshire, G. Murfitt (9), I. Heal, E. Fevre, M. Fevre, F. Nicholas (8), D. Scott, D. Moeller, B. Colgan, D. Scott (5).